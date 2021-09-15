السيسي: التحرش أو التنمر بفتاة في الشارع جزء من انتهاك حقوق الإنسان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يهمه أن يكون المصريين مقدرين للوضع وأنه لا يكون لديهم شعور بانتهاك لحقوق الإنسان في مصر.











وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، "الإساءة للناس أو التحرش غو التنمر بأي فتاة في الشارع وبعتبره جزء من انتهاك لحقوق الإنسان في مصر"، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يتغير بالثقافة فقط، ولكن أيضا بالقانون.

وأشار السيسي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الأربعاء، إلى أنه لا شك أن مظاهر الفقر والجهل أدت إلى ممارسات معينة، معلقا: "قولي أغيرها إزاي.. مؤسسات الدولة هى من تعمل لضبط العمل"، مضيفا: "لو حجم المعرفة كان معقول ممارساتنا كانت هتبقا أفضل".