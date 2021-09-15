سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يقيم مأدبة غداء على هامش معرض الدفاع والأمن الدولي

أقام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، أمس، مأدبة غداء، على هامش فعاليات معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI)، بحضور معالي وزير الدفاع البريطاني بين والاس، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد العمرو رئيس وفد وزارة الدفاع إلى المعرض.





وجرى خلال المأدبة مناقشة العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا.





حضر مأدبة الغداء، مستشار سمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري لدى المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العميد الطيار الركن رياض أبو عباة، فيما حضرها من الجانب البريطاني عدد من المسؤولين في وزارة الدفاع.