Advertisements

12 اختصاصًا لـ"تضامن النواب".. اعرفها

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 07:47 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
تُعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.

وتستعرض "الفجر" 12 اختصاص للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:
1- التضامن الاجتماعى.

2- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

3- الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

4- الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي.

5- رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

6- تنظيم الأسرة.

7- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

8- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

9- التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية.

10- أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

11- رعاية المهاجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

12- التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب بوابة الفجر آلفجر

أخبار تهمك

جدو: وقعت للزمالك.. وكيروش المدرب المثالي للمنتخب

منذ 41 دقيقة

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة لريال مدريد.. هالاند يحسم موقفه مع بوروسيا دورتموند

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 18 ساعة

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. تفاصيل غضب نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن "خناقة" النقاز والمثلوثي في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

عددها 14 لجنة.. تعرف على اختصاصات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

19 اختصاصًا للجنة حقوق الإنسان بلائحة "مجلس الشيوخ".. (إنفوجراف)

بعد تشكيلها.. تعرف على اختصاصات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

"تضامن النواب": زيارات ميدانية لمشروعات حياة كريمة على مستوى الجمهورية

بحضور نيفين القباج.. "تضامن النواب" تناقش موازنة الحماية الاجتماعية اليوم

اليوم.. "تضامن النواب" تناقش موزانة المجلس القومي للسكان والطفولة والأمومة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:33 ص

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

عاجل.. فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصحراء الكبرى

06:18 ص

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

03:54 ص

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

02:48 ص

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

04:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements