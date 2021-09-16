12 اختصاصًا لـ"تضامن النواب".. اعرفها

تُعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.





وتستعرض "الفجر" 12 اختصاص للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

1- التضامن الاجتماعى.





2- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.





3- الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.





4- الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي.





5- رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.





6- تنظيم الأسرة.





7- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.





8- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.





9- التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية.





10- أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.





11- رعاية المهاجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.





12- التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.



