السيسي: افتتاح أكبر مجمع سجون خلال أسابيع.. "رعاية طبية وإنسانية للسجين"



وأشار السيسي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الأربعاء، إلى أن من يهاجمون مصر لم يستوعبوا الدرس، ويعتبرونا عدو، معلنا أنه سيتم خلال أسابيع قليلة افتتاح أكبر مجمع سجون، معلقا: "هو نسخة أمريكية.. وفيه كل شيىء".



وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حتى لو الإنسان أذنب مش هنعاقبه مرتين.. هنعاقبه مرة واحدة أنه بيقضي عقوبة في السجن"، موضحا أنهم سيقدمون رعاية طبية وصحية وإنسانية وثقافية وإصلاحية للسجين، معلقا: "مفيش حركة كتير ويروح في عربية ترحيلات.. كل حاجة هناك، القضاء هناك".



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دولة بحجم مصر بها 100 مليون شخص وواجهت ما مر بها خلال السنوات الماضية "لم يكن سهلا"، مضيفا: "حافظنا على الاستقرار رغم ما مررنا به".