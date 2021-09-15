إخماد حريق شب داخل وحدة سكنية بحدائق الأهرام دون إصابات

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا اندلع، مساء الأربعاء، في وحدة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام غرب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل أحد العقارات بحدائق الأهرام.



ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بوحدة سكنية، وحاصرت القوات ألسنة اللهب، وتمكنت من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.