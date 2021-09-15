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السيسي: بدأت القراءة مبكرا ودرست حالة مصر بموضوعية (فيديو)

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:58 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كساب أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بدأ القراءة مبكرًا وكانت أول قراءاته للكاتب والمفكر الكبير محمد حسنين هيكل، والكاتب موسى صبري، وجميع الكتاب الذين كتبوا عن الواقع المصري في هذا الوقت.

وتابع "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن أحداث 67 كان لها تأثير على الواقع في مصر، معقبًا: "بدأت أدرس حالة مصر في كافة الاتجاهات، ومن خلال دراستي الموضوعية بدون انحياز أو تشنج أو تشدد أو تزيد، استطاعت أن أشكل فهم أعتقد إنه عميق وواسع عن الوضع في مصر"

وتابع:" دراستي للواقع المصري مبكرًا سببها حبي لبلدي، نفسي أشوف بلدي أحسن حاجة في الدنيا"

الكلمات المفتاحية

حالة مصر القراءات السيسي

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