الحسيني يطلب من السيسي إجراء لقاء تليفزيوني معه.. والرئيس يرد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إجراء عملية إصلاح في مجالات مختلفة في حقوق الإنسان "يعني إنك في حاجة إلى منظومة محدش عنده مفتاح يحطه يحل المسألة".





جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" تقديم يوسف الحسيني، المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الأربعاء.





ورد الحسيني: "مش عايز أتقل على حضرتك.. ولو كنت بطبيعة الحال هكون طماع وأقول لو نقدر نطمع في لقاء تليفزيوني في يوم قريب.. كده هكون عملت كل حاجة قبل ما أطلع معاش".



