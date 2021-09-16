إصابة 8 أشخاص في حادث مروع بطريق الكريمات الصحراوي

أصيب 8 أشخاص في حادث مروع، بطريق الكريمات الصحراوي، بعد بوابة حلوان، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروع بالطريق المشار إليه، في اتجاه محافظة بني سويف، ووجود مصابين.





ودفع مدير المرور بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة نقل محملة بالسولار، بسيارة ملاكي واخرى ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي.



