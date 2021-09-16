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تعليق قوي من أحمد موسى على بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)
الخميس 16/سبتمبر/2021 - 05:28 ص
كساب أحمد
قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا أصدرت بيانًا رفضت فيه ما جاء بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن أزمة السد، مضيفًا أن أديس أبابا قالت إنها لن تعترف بما جاء في البيان، ورحبت في الوقت ذاته بإحالة ملف السد إلى المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأكد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، االمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن قرار مجلس الأمن ملزم عكس ما تدعيه إثيوبيا بأنه غير ملزم، مضيفًا أن مجلس الأمن عندما يرى تهديد على الأمن والسلم الدوليين فإن الميثاق الدولي يعطيه الحق بالتدخل وإلزام الدول، مطالبًا المجتمع الدولي ممثلًا في الأعضاء الـ15 بمجلس الأمن بإلزام إثيوبيا، لأنها دائما تقول كلام عكس القانون.
هذا وأعربت إثيوبيا، في بيان لوزارة خارجيتها، عن أسفها لإعلان مجلس الأمن موقفه في مسألة تتعلق بحقوق المياه والتنمية، مؤكدة أنها «خارجة عن نطاق اختصاصه، خاصة أن موارد المياه العابرة للحدود تشكل فرصة لتحقيق الصالح العام والتعاون الإقليمي..موقفنا من مياه النيل عادل ونتطلع إلى استغلال حقوقنا المشروعة وبناء توافق بين شعوب البلدان المشاطئة"