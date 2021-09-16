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أول تعليق من نجم ليفربول بعد الفوز على ميلان

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:13 ص
ليفربول
ليفربول
علي نبوي
عبر أندي روبيرتسون الظهير الأيسر لفريق ليفربول عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه المهم على نظيره ميلان 3-2 في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أول تعليق من نجم ليفربول بعد الفوز على ميلان

وقال روبيرتسون بعد المباراة :"كانت مباراة ممتعة للمشاهدين المحايدين. المشجعين احبوا المباراة عندما كنا متقدمين. تراجعنا قليلاً وتركناهم يعودون بالمباراة. حاولنا العودة وقمنا بذلك بعد ساعة من اللعب وقمنا بذلك".

وأضاف :"كانت مباراة صعبة لكن فُزنا بحضور جماهيري لأول مرة منذ وقت بعيد وكان من الرائع تواجد المشجعين".

وتابع :"ناهم يعودون بالمباراة بالشوط الاول وقلنا كيف سمحنا بذلك ان يحدث؟ كان من المهم الدخول بقوة ونسيان ماحدث بنهاية الشوط الاول وفعلنا ذلك".

وزاد :"بعد هدف هندرسون لم يحظوا بالفرص وهو أمر سارّ، نعلم مدى صعوبة دوري الأبطال ومن المهم البداية بثلاث نقاط".

وأكمل :"بآخر عشر دقائق كان هنالك الكثير من المساحات وهو امر خطير خاصة عندما يبدأ الاجنحة بالدخول وبعدما قمنا بإغلاق المساحات لم يكن هنالك مساحة لهم للعب".

واختتم :"عندما تلعب ضد فريق رائع يجب ان تكون ذكيًا، كانت مباراة صعبة لكن تمكننا من العودة بالشوط الثاني ولعبنا بأسلوبنا واستمتعنا".

الكلمات المفتاحية

وري أبطال أوروبا ميلان ليفربول روبيرتسون

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