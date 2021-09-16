عبر أندي روبيرتسون الظهير الأيسر لفريق ليفربول عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه المهم على نظيره ميلان 3-2 في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





أول تعليق من نجم ليفربول بعد الفوز على ميلان





وقال روبيرتسون بعد المباراة :"كانت مباراة ممتعة للمشاهدين المحايدين. المشجعين احبوا المباراة عندما كنا متقدمين. تراجعنا قليلاً وتركناهم يعودون بالمباراة. حاولنا العودة وقمنا بذلك بعد ساعة من اللعب وقمنا بذلك".





وأضاف :"كانت مباراة صعبة لكن فُزنا بحضور جماهيري لأول مرة منذ وقت بعيد وكان من الرائع تواجد المشجعين".





وتابع :"ناهم يعودون بالمباراة بالشوط الاول وقلنا كيف سمحنا بذلك ان يحدث؟ كان من المهم الدخول بقوة ونسيان ماحدث بنهاية الشوط الاول وفعلنا ذلك".





وزاد :"بعد هدف هندرسون لم يحظوا بالفرص وهو أمر سارّ، نعلم مدى صعوبة دوري الأبطال ومن المهم البداية بثلاث نقاط".





وأكمل :"بآخر عشر دقائق كان هنالك الكثير من المساحات وهو امر خطير خاصة عندما يبدأ الاجنحة بالدخول وبعدما قمنا بإغلاق المساحات لم يكن هنالك مساحة لهم للعب".





واختتم :"عندما تلعب ضد فريق رائع يجب ان تكون ذكيًا، كانت مباراة صعبة لكن تمكننا من العودة بالشوط الثاني ولعبنا بأسلوبنا واستمتعنا".



