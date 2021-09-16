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إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:17 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أصيب 4 اشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوي الشرقي بمركز الصف ووقوع إصابات.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان البلاغ لتسيير حركة السيارات، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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