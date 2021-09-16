إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

أصيب 4 اشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوي الشرقي بمركز الصف ووقوع إصابات.



