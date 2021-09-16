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كلوب بعد الفوز على ميلان: هذه هي كرة القدم التي أحب مشاهدتها

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:17 ص
ليفربول
ليفربول
علي نبوي
تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن فوز فريقه المثير على ميلان 3-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كلوب بعد الفوز على ميلان: هذه هي كرة القدم التي أحب مشاهدتها
كلوب قال بعد المباراة :"هذه هي كرة القدم التي أحب مشاهدتها، نحن محنكين بهذه البطولة. اعتقد أننا لعبنا بشكل مذهل مع كل التغييرات التي قمنا بها".

وأضاف :"ليلة مذهلة أوروبية اخرى على آنفيلد، احببتها جدًا".

وأشاد بأورويغي قائلًا :" لقد لعب مباراة لا تصدق! الناس تنسى كم انه جيد، من الصعب فقط عليه ان يلعب اساسيًا لكنه مهاجم مذهل ومبدع ولعب بشكل رائع".

وواصل :"في الصيف توقعنا أن يصل عرضًا رسمي كبير لاوريغي لكن بصراحة يبدو ان الناس لاتتابع كرة القدم لأنه لم يصل أي عرض له".

وحقق ليفربول فوزا مثيرا على ميلان 3-2 ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الكلمات المفتاحية

وري أبطال أوروبا ميلان ليفربول كلوب

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