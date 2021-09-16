حقيقة انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل

انتشرت في الأيام الماضية شائعات تفيد بانفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي وصفه البعض بأنه الوقت الذي ينفصل فيه الثنائي من كل عام.



ورد تامر حسني على تلك الشائعات، بأحدث ظهور له مع زوجته بسمة بوسيل من افتتاح لإحدى كافيهات المطربة أصالة نصري اليوم حيث ظهرا معا، وبذلك نفى الثنائي شائعات انفصالهم.



وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد فسرو منشور لـ بسمة بوسيل عن الخيانة، بخيانة تامر حسني لها وزواجه من فتاة صغيرة.