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تعليق ناري من أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد على الإنتر

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:20 ص
انشيلوتي
انشيلوتي
علي نبوي
أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سعادته الكبيرة بعد الفوز القاتل الذي حققه فريقه على إنتر ميلان 1-0 بملعبه ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تعليق ناري من أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد على الإنتر
أنشيلوتي قال بعد المباراة :"فوز مهم وصعب جدًّا، كان للفريق موقف جيد ولم يستقبل هدفًا، الجانب الدفاعي لم يكن سيئًا، وصنعنا العديد من الفرص".

وأضاف :"الشوط الأول كان معقّدًا، الشوط الثاني كان أفضل، الفريق كان له حضور جيد".

وتابع :"مع دخول رودريغو، لعبنا بشكل أفضل في المساحات".

وواصل :"لقد أخبرت رودريغو بألا يفكر كثيرًا في عدد الدقائق، لقد قدّم أداءً جيّدًا، لقد ساعد كارفخال وكان جيّدًا في الهجوم، هو يتمتع بالكفاءة والهدوء".

وأوضح :"هذا الفوز يستحقه اللاعبون لأنهم عملوا بشكلٍ جيد، عندما قمنا بالتغييرات كان التغير واضحًا".

وأشار :"لدينا لاعبون شباب أقوياء، ويمتلكون الكثير من الجودة، ولكن كان يجب أن نضع الخبرة في مثل هذا النوع من المباريات".

وأردف :"لقد كانت مباراة بدنية، إنتر كان أفضل في الشوط الأول، ولكننا كنا أفضل في الشوط الثاني، المستوى البدني للفريق كان رائعًا، فينيسيوس، كاسيميرو، كامافينغا وفالفيردي بذلوا مجهود رائع".

وأثنى على أداء حارسه قائلًا :"كورتوا أنقذنا كثيرًا، لم نلعب بشكلٍ سيء في خط الدفاع ولكن فقدنا بعض الكرات، بشكلٍ عام الفريق قام بعملٍ جيد".

وزاد :"المحافظة على الشباك تجعلنا نكسب ثقة أكبر في الجانب الدفاعي، لقد كان أداء الخط الدفاعي رائع".

واختتم تصريحاته :"مع دخول رودريغو لعبنا بشكلٍ أكبر على الأجنحة، وقد قام بالعديد من الحلول، الفريق لا يتمتع بالجودة فقط، بل ملتزم أيضًا".

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