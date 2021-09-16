نقابة المهن التمثيلية توجه رسالة شكر لـ المتحدة لهذا السبب

وجهت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، رسالة شكر من خلال بيان رسمي لها للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقب وقوفهم بجانب عائلة الفنان الراحل أحمد هيبة.



وجاء نص البيان كالآتي: "يتقدم نقيب المهن التمثيلية وأعضاء المجلس للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والتقدير لاهتمامها ورعايتها واستجابتها السريعة لظروف زوجة المرحوم الفنان أحمد هيبة الذي توفى إثر حادث أليم بتوفير مبلغ مالي وفرصة عمل لها لرعاية أسرتها".



وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد أكد على وقوفه بجانب عائلة أحمد هيبة وذلك عقب وفاته بسبب حادث، وانتشار أخبار حول سوء حالتهم المادية.