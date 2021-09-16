Advertisements

لعبنا بشكل مذهل.. ماذا قال ساديو ماني بعد الفوز على ميلان

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:29 ص
ماني
ماني
علي نبوي
علق السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي على فوز فريقه المهم على ضيفه ميلان 3-2 ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
لعبنا بشكل مذهل.. ماذا قال ساديو ماني بعد الفوز على ميلان

ماني قال بعد المباراة :"دوري الأبطال بطولة كبرى دومًا. وأعتقد اننا لعبنا بشكل مذهل اليوم".

وأضاف :"أول ثلث ساعة لعب الشباب بشكل رائع وكان من الجميل مشاهدتهم من الدكة".

وزاد :"كان من الصعب مشاهدة فريقي يتأخر بنهاية الشوط الأول".

وأوضح :"قاتلنا بقوة لتحقيق الفوز ونجحنا بذلك، ولعبنا بشكل جيد وانظر فقط لعدد الفرص التي صنعناها".

وأردف :"لدينا مجموعة صعبة لذا أن تبدأ بفوز على ميلان أمر جميل".

واختتم تصريحاته :"شعرنا اليوم بحماس المشجعين في آنفيلد، كرة القدم بدون مشجعين مختلفة واليوم كانت مناسبة خاصة جدًا بحضورهم"

الكلمات المفتاحية

وري أبطال أوروبا ماني ليفربول الإنجليزي ليفربول

أخبار تهمك

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الحسيني يطلب من السيسي إجراء لقاء تليفزيوني معه.. والرئيس يرد

منذ ساعة

تعليق ناري من أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد على الإنتر

منذ 43 دقيقة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على آخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مدة غياب نجمي برشلونة

منذ ساعة و نصف

لابورتا يوجه رسالة هامة إلى جماهير برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 6 ساعات

صراع إيطالي على ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. موعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا

منذ نصف ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير الساحر في الأهلي

منذ ساعة و نصف

محمد صلاح يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

جوارديولا: قاتلنا بشراسة أمام فولهام.. وعلينا أن نكون فعّالين أكثر

كين بعد الفوز على كرواتيا: أنهينا العام بشكل قوي

ماذا قال حارس إيفرتون عن الخطأ الفادح أمام ليفربول

تصريح ناري من جوارديولا عن عبور ليفربول

تصريح ناري من ديبالا قبل مواجهة ميلان

فالنسيا ضد الريال.. لاعبي الملكي: ننتظر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:36 م

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

عاجل.. موعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا

12:33 ص

عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل

10:14 م

تعليق ناري من أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد على الإنتر

12:20 ص

عاجل.. الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

09:45 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements