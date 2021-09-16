علق السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي على فوز فريقه المهم على ضيفه ميلان 3-2 ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

لعبنا بشكل مذهل.. ماذا قال ساديو ماني بعد الفوز على ميلان





ماني قال بعد المباراة :"دوري الأبطال بطولة كبرى دومًا. وأعتقد اننا لعبنا بشكل مذهل اليوم".





وأضاف :"أول ثلث ساعة لعب الشباب بشكل رائع وكان من الجميل مشاهدتهم من الدكة".





وزاد :"كان من الصعب مشاهدة فريقي يتأخر بنهاية الشوط الأول".





وأوضح :"قاتلنا بقوة لتحقيق الفوز ونجحنا بذلك، ولعبنا بشكل جيد وانظر فقط لعدد الفرص التي صنعناها".





وأردف :"لدينا مجموعة صعبة لذا أن تبدأ بفوز على ميلان أمر جميل".





واختتم تصريحاته :"شعرنا اليوم بحماس المشجعين في آنفيلد، كرة القدم بدون مشجعين مختلفة واليوم كانت مناسبة خاصة جدًا بحضورهم"



