Advertisements

عاجل.. موعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:33 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي

حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالي موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق.

عاجل.. موعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا 

يأتي ذلك استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

كما تقرر أن ينطلق المعسكر يوم 28 سبتمبر حتى يتمكن الفريق من آداء مباراة ودية يوم 30 سبتمبر ، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة يوم الأول من أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر كارلوس كيروش اليوم

أخبار تهمك

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير الساحر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا

منذ 34 دقيقة

الحسيني يطلب من السيسي إجراء لقاء تليفزيوني معه.. والرئيس يرد

منذ ساعة

صراع إيطالي على ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة

تعرف على مدة غياب نجمي برشلونة

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يوجه رسالة هامة إلى جماهير برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

منذ ساعة و نصف

تعرف على آخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري من أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد على الإنتر

منذ ساعة الا ربع

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مهاجم المقاولون العرب على رادار المنتخب

مدرب المنتخب يكشف عن موعد إعلان قائمة "المحليين" لمواجهة سوازيلاندا

المنتخب الوطني يبدأ معسكره المغلق غدا استعدادا لمباراتي سوازيلاند

اليوم.. إنطلاق معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري

"قاهر الجوهري".. حكاية مواجهة وحيدة جمعت "كيروش" ضد منتخب مصر

شوبير: كارلوس كيروش محظوظ بعد تدريبه لمنتخب مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. موعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

11:36 م

عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل

10:14 م

عاجل.. الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

09:45 م

تعليق ناري من أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد على الإنتر

12:20 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements