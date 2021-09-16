علق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو على تعادل فريقه باريس سان جيرمان في مباراة اليوم أمام نظيره كلوب بروج 1-1 ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





مدرب سان جيرمان: ارتكبنا الكثير من الأخطاء أمام كلوب بروج





وقال بوتشيتشينو بعد المباراة :"تلقينا هدفًا كان من الصعب قبوله ، هذه هي المشكلة الليلة".





وأضاف :"نحن نحتاج للوقت ، نحتاج لوقت من اجل العمل ، من اجل ان يتأقلموا سويًا ، علينا أن نكّون فريق".





وتابع :" اليوم أنا سعيد بالجهود التي قدمها الفريق ، لم نستطع أن نحظى بأمسية رائعة ، إنها مجرد البداية ، يجب أن نبقى هادئين وان نعمل ، يجب ان نحصل على الوقت وسنحاول أن نلعب بشكل أفضل وان نقدم أداء أفضل".





وأكمل :" كنا بحاجة إلى مزيد من التماسك ، لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء ، كان علينا أن نجد المزيد من الإنسيابية في اللعب ، وأردنا أن نفعل ذلك مع دراكسلر ودانيلو اللذين كان عليهما مساعدة المدافعين على البناء من الخلف ."