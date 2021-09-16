عاجل.. الكشف عن حقيقة رحيل كهربا ووليد سليمان عن الأهلي





كشف حازم الحديدي وكيل اللاعبين، حقيقة رحيل الثنائي وليد سليمان، ومحمود عبد المنعم كهربا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.









حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي





وأكد حازم الحديدي في تصريحات إعلامية مع الاعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت: أن محمود عبدالمنعم كهربا مستمر في صفوف النادي الأهلي خلال الموسم الجديد، ولا توجد نية لرحيل اللاعب.









وتابع: وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستمر مع المارد الأحمر، ولا يوجد عروض لرحيله خلال الميركاتو الصيفي الحالي.









واختتم: بعد رحيل سعد سمير مدافع الفريق لصفوف نادي فيوتشر إف سي، لابد من تواجد وليد سليمان مع الفريق، حتي يكون قائد الفريق مع محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر.



