Advertisements

عاجل.. الكشف عن حقيقة رحيل كهربا ووليد سليمان عن الأهلي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:59 ص
كهربا
كهربا
محمود دياب

كشف حازم الحديدي وكيل اللاعبين، حقيقة رحيل الثنائي وليد سليمان، ومحمود عبد المنعم كهربا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

وأكد حازم الحديدي في تصريحات إعلامية مع الاعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت: أن محمود عبدالمنعم كهربا مستمر في صفوف النادي الأهلي خلال الموسم الجديد، ولا توجد نية لرحيل اللاعب.


وتابع: وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستمر مع المارد الأحمر، ولا يوجد عروض لرحيله خلال الميركاتو الصيفي الحالي.


واختتم: بعد رحيل سعد سمير مدافع الفريق لصفوف نادي فيوتشر إف سي، لابد من تواجد وليد سليمان مع الفريق، حتي يكون قائد الفريق مع محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر.

الكلمات المفتاحية

وليد سليمان كهربا فيوتشر اف سي فترة الأنتقالات الصيفية

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

المصائب لا تأتي فرادى.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة

منذ ساعة

"خزينة النادي خاوية".. حسين لبيب يصدم لاعبي الزمالك

منذ 34 دقيقة

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أسامة نبيه يتقدم باستقالته من نادي الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع بالسوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. تفاصيل غضب نجم الزمالك الأول

منذ ساعة

عاجل.. الكشف عن حقيقة رحيل كهربا ووليد سليمان عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا

منذ ساعتين

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

لابورتا يوجه رسالة هامة إلى جماهير برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 12 ساعة

الموت يفجع الفنانة عفاف شعيب

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أخبار الأهلي اليوم الجمعة| تحديد أول الراحلين عن الأحمر.. الكشف عن عقوبة كهربا.. آخر تطورات الصفقة الجديدة

الكشف عن تطورات إصابة لاعبي الأهلي بكورونا

بعد زيادة إصابات فيروس كورونا في الأهلي والزمالك.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

عاجل.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:00 ص

"خزينة النادي خاوية".. حسين لبيب يصدم لاعبي الزمالك

مفاجأة مدوية.. تفاصيل غضب نجم الزمالك الأول

01:30 ص

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

11:36 م

الموت يفجع الفنانة عفاف شعيب

01:38 ص

المصائب لا تأتي فرادى.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة

01:30 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements