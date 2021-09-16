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شاهد.. الظهور الأول لـ إيمي سمير غانم عقب وفاة والدتها

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 01:57 ص
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
مي مرسي
جاء الظهور الأول للفنانة إيمي سمير غانم، عقب وفاة والدتها من خلال تصويرها بورترية لوالدها سمير غانم.

وشاركت إيمي سمير غانم الصورة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت تعليقا قائله: "بحبك".

وكان حسن الرداد، قد وجه رسالة دعم لزوجته إيمي سمير غانم، من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "مفيش أصعب من فقدان أعز الناس لأى حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته، بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللى عشقته ملايين الناس فى الوطن العربى كله والدتك الفاضلة اللي أعمالها فى الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس، إن شاء الله يا حبيبتي ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تاني تنور الدنيا وترجعي لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة وأجمد كوميديانة في مصر كلها".
شاهد.. الظهور الأول لـ إيمي سمير غانم عقب وفاة والدتها
شاهد.. الظهور الأول لـ إيمي سمير غانم عقب وفاة والدتها

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