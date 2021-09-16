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ساندي تكشف مأساتها على يد "سمكري البني آدمين": عرفني عليه كريم فهمي (فيديو)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 01:24 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
كشفت الفنانة ساندي، تفاصيل تعرفها على «سمكري البني آدمين» وخضوعها للعلاج الطبيعي قبل إصابتها.

وأوضحت ساندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أنها عرفت «سمكري البني آدمين» عن طريق السوشيال ميديا وترشيح من الفنان كريم فهمي أثناء التمرين في صالة ألعاب رياضية بعدما علم بشكواها من آلام في الظهر.

وأضافت أن فهمي رشح لها «سمكري البني الآدمين» للذهاب إليه بدعوى أنه متميز وقادم من أمريكا، نافية في الوقت ذاته أن يكون كريم فهمي على علم بحقيقة شخصية «سمكري البني الآدمين».

وأشارت إلى أن لدى وصولها موقع «سمكري البني الآدمين» قابلت سيدة كانت تعتقد حتى وقت قريب بأنها طبيبة- تبين لاحقا أنها دبلوم تجارة- كان تمثل بأنها تستطيع تشخيص الأشعة للوافدين للمركز.

ولفتت إلى أنها شعرت بـ«سخونة في دماغها» بعد إجراء الجلسات، ولكن سمكري البني آدمين كان يقلل من آلامي بحجة أن مفعول العلاج بدأ يؤتي ثماره.

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صدى البلد 2 سمكري البني ادمين بوابة الفجر آلفجر

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