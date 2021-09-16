رئيس الإذاعة المصرية يستقبل رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية









استقبل الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية بمكتبه بالهيئة الوطنية للإعلام الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والوفد المرافق له ويضم الأستاذ أحمد مرتضى مدير البرامج بالاتحاد، وبحضور الأستاذة بسمة حبيب رئيسة العلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للإعلام.



وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون والتواصل في كافة الأنشطة الإذاعية والإعلامية والبرامجية، والتي تساهم في فهم صحيح الدين.



كما تناول اللقاء دعم الإنتاج المشترك بين الإذاعة المصرية واتحاذ اذاعات الدول الإسلامية، على ان يكون باكورة هذا التعاون انتاج الإذعة المصرية ثلاث مسلسلات إذاعية درامية لصالح اتحاد الإذاعات الإسلامية، تتناول موضوعات تاريخية وتراثية ودينية تحمل صبغة وسطية الإسلام واعتدال منهجه وانه دين يسر وتسامح يبتعد عن الغلو من خلال مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة، كما تم مناقشة تدريب عدد من الاذاعيين والاعلاميين.



ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الليثي علي ان الإذاعة المصرية من أعرق الإذاعات في العالم العربي ولها رسالة ودور مؤثر عبر التاريخ، ونتطلع الي التعاون معاها في العديد من المجالات الاعلامية والاذاعية بما يخدم مصلحة الجانبين.

