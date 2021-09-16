عاجل.. السيسي: "أنا بشغل التلفزيون عشان أشوف ولادي وأهل بلدي" (فيديو)



وقال "السيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الأربعاء، "لما لقيتها موجودة على التليفون بالبرنامج قولت ميصحش متكلمش"، مثمنا عرض النماذج المكافحة عبر وسائل الإعلام.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، "أنا بعمل وأنا بشغل التليفزيون.. تيجي حاجة جميلة بقول فرصة أشوف ولادي وأهل بلدي بيعملوا ايه، ولو في حاجة نقدر نعملها نتشرف أننا نعملها".

وقال "السيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الأربعاء، "لما لقيتها موجودة على التليفون بالبرنامج قولت ميصحش متكلمش"، مثمنا عرض النماذج المكافحة عبر وسائل الإعلام.

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عرض تقرير عن بوسي سعد أول حدادة بالمنصورة وإجراء مداخلة هاتفية، "أنا قولت اتكلم لما لقيت بنتي بوسي بتتكلم حتى أشكرها على جديتها.. هى بنت البلد التي لا تتخلى عن أسرتها وبتكافح في مهنة صعبة".