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رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى يستقبل رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 05:48 ص
مدينة الإنتاج الإعلامي
مدينة الإنتاج الإعلامي
مي مرسي



استقبل أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى بمكتبه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والوفد المرافق له ويضم الأستاذ أحمد مرتضى مدير البرامج بالاتحاد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون والتواصل في كافة الأنشطة الإعلامية والبرامجية، بين مدينة الانتاج واتحاد الإذاعات الإسلامية، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بينهما يتضمن عقد دورات تدريبية للكوادر الإعلامية بالاتحاد من خلال مركز تدريب المدينة للدول الاعضاء بالاتحاد والبالغ عددها 57 دولة، فى مجالات الهندسة وإعداد مقدمى البرامج وفنون المونتاج وغيرها من فنون الاتصال الإعلامى.

كما تناول اللقاء الإتفاق على الإستفادة من مركز التراث السينمائى الخاص بالمدينة في تجديد وترميم وصيانة مكتبة الأفلام الخاصة باتحاد الإذاعات الإسلامية وتحويل محتوها الى تقنية الديجيتال.

و كذلك تم الاتفاق علي دعم الإنتاج المشترك بين المدينة والاتحاد، والاستفادة من الخدمات اللوجيستية التى تقدمها مدينة الانتاج الإعلامى وما تمتلكه من بنية تحتية ومتطورة وخبرات إعلامية كبيرة.

واصطحب رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في جولة داخل مدينة الانتاج، حيث قاما بزيارة الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام ومركز التدريب التليفزيوني ومركز التراث واستديوهات المدينة

وفي ختام الزيارة وجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الشكر والتقدير الي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي علي اللقاء وحسن الاستقبال، مشيدًا بمدينة الانتاج الاعلامى "هوليوود الشرق " وما تمتلكه، من بنية إعلامية متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات فى مجال الإعلام، معربًا عن تطلعه الي التعاون مع مدينة الإنتاج الاعلامي في العديد من المجالات الإعلامية بما يخدم مصلحة الجانبين، وكذلك الاستفادة من البنية التحتية الإعلامية المتطورة بالمدينة فى انتاج محتوى برامجى وفق احدث التقنيات التكنولوجية لخدمة اهداف الدول الأعضاء بالإتحاد.

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مدينة الإنتاج الإعلامي رئيس الإذاعات الاسلامية اخبارالفجر الفني آلفجر

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