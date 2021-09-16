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داوود حسين يكشف كواليس خاصة عن هنيدي ورأيه في مقالب رامز جلال بواحد من الناس الجمعة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 06:18 ص
داوود حسين
داوود حسين
مي مرسي


في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الجمعة المقبلة من برنامج واحد من الناس يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان والكوميديان الكويتي الشهير داوود حسين،النجم الكويتي الكبير داوود حسين ويفتح عقله وقلبه ويروي اهم ذكرياتة في الفن وحياتة الشخصية.

ويحكي عن أسباب زيارتة لمصر والحلم الفني الذي ينتظره وأصعب المشاهد التي عاشها بعد رحيل والده، وبداية مسيرته الفنية وأهم المحطات الفنية في حياته.

كما يتحدث عن النجم والكوميديان محمد هنيدي وذكرياته عن فيلم عندليب الدقي وكواليس خاصة مع هنيدي تذاع لأول مرة.

كما يتحدث عن برنامج المقالب لرامز جلال وأقرب الفنانيين إلى قلبه، وسر حبه للغة الهندية، والعديد من الأسرار والكواليس الخاصة الأخرى.

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عمرو الليثي داوود حسين برنامج واحد من الناس اخبار الفجر الفني آلفجر

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