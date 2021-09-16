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محمد غنيم: 12 مليار جنيه تكلفة تنفيذ "حياة كريمة" في بني سويف(فيديو)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 06:36 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير كل الخدمات لأهالينا وحل مشاكلهم، ويتولى باهتمام كبير بأحوال الصعيد، مضيفًا أن هناك قرابة 1616 ألف مشروعًا مستهدفًا في مبادرة حياة كريمة بتكلفة 12 مليار جنيه في مركزي نصر وببا، ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة بني سويف.

وأشار "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية"صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن محافظة بني سويف هي الأولى بين المحافظات في تبطين الترع، وأن مبادرة حياة كريمة هي الأهم في العالم.

وعن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، قال محافظ بني سويف لقناة صدى البلد، أنه سيتم رفع كفاءة كل المدارس القديمة، مشيرًا إلى أن هناك 730 فصلًا جديدًا يدخلون الخدمة.

وأوضح الدكتور محمد هاني غنيم، أن عدد كبير من الفصول الدراسية ستكون جاهزة مع الفصل الدراسي الأول وأخرى ستكون مع الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن المدارس ستكون على أعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة من أجل أفضل دراسة للطالب.

الكلمات المفتاحية

حياة كريمة بوابة الفجر بني سويف آلفجر

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