أول تعليق من طليقة فائق حسن على زواجه من أصالة

علقت مارتا حامد طليقة الشاعر فائق حسن، على زواجه من أصالة وذلك من خلال فيديو شاركته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وهنأت "حامد" فائق حسن وأصالة نصري، على زواجهما، وبذلك نفت الشائعات التي أفادت بأنها حزينة لزواج طليقها.



وتابعت مارتا حامد، مؤكدة أن انفصالها عن الشاعر فائق حسن، كان منذ فترة كبيرة وليس كما انتشر من فترة قليلة.



وكانت أصالة قد أعلنت مؤخرا بشكل رسمي، زواجها من الشاعر فائق حسن عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".