







كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن تقدم أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باستقالته من منصبه.





عاجل - أسامة نبيه يتقدم باستقالته من نادي الزمالك





تواصل "كورة كل يوم" مع أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بسبب ملف رحيله عن الفريق.





وأكد نبيه لـ"كورة كل يوم" أنه أجرى مداخلة هاتفية مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أمس وأبلغه برغبته في الرحيل على أن يجتمع معه اليوم لحسم الأمر بشكل نهائي والرحيل عن الفريق.





يذكر أن حالياً هناك خلافات كبيرة للغاية داخل نادي الزمالك بسبب كثرة المديونات وعدم إعطاء أي لاعب أو مسئول داخل نادي الزمالك المكافأة الخاصة بهم بعد التتويج ببطولة الدوري بخلاف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.



