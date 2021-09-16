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تيام قمر يعلن انتهاء تصوير حدوتة "أنا قبلت" من "زي القمر"

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:44 ص
تيام قمر
تيام قمر
مي مرسي
أعلن الفنان تيام قمر، انتهاء تصوير حدوتة "أنا قبلت" من مسلسل "زي القمر"، وذلك من خلال صورة من الكواليس عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "قمر" تعليقا قائلا: "خويا الكبير ميزو اللذيذ المريح الشاطر اوي فركش".

حكاية "أنا قلبت" من مسلسل "زي القمر" تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز حسام، وبطولة أيتن عامر وتيام قمر وعابد عناني ولاشينة لاشين ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس.

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