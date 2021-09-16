كشف الإعلامي إسلام صادق، عن غضب طارق حامد، لاعب وسط فريق الزمالك، وبعض اللاعبين من حسين السيد، عضو اللجنة بسبب طريقته فى التعامل معهم خلال الفترة الأخيرة.





مفاجأة مدوية.. تفاصيل غضب نجم الزمالك الأول





وقال صادق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "TEN": "أسامة نبيه أعلن استقالته من نادى الزمالك بسبب طريقة تعامل حسين السيد معه، وأجرى اتصالا مع حسين لبيب ليخبره باستقالته من منصبه بسبب مكافآت الفوز بالدورى".





وأضاف: "المكافآت الخاصة التى وعد بها مجلس الزمالك اللاعبين لم يتم تسليمها للاعبين وأيضا الجهاز الطبي والإداري، ولكن فوجيء الجميع بحصول كارتيرون على المكافآة ومستحقاته المالية".