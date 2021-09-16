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ياسين رجائي: مدينة الدواء أطلقت أول مستحضر طبي في السوق المصري(فيديو)

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 07:44 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور ياسين رجائي، رئيس الإدارة المركزي للعمليات بهيئة الدواء المصرية، إن القيادة السياسية تدعم توطين الصناعية الدوائية في مصر، وهذا من شأنه أن يوفر احتياجات المواطن المصري من الدواء، مشيرًا إلى أن مدينة الدواء بنيت على معايير عالمية، وتفتح المجال أمام تصدير الدواء المصري.

وتابع "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن توطين صناعة الدواء يعتمد على نقل التكنولوجيا من خلال توفير البينة التحتية في مجال صناعة الدواء، وهذا الأمر واضح في مدينة الدواء، وتدريب الكوادر البشرية المصرية.

ولفت إلى أن مدينة الدواء أطلقت اليوم أول مستحضر طبي لها في السوق المصري، مشيرًا إلى أن المدينة تسعى لتوفير مستحضرات طبيبة لعلاج فيروس كورونا، ومستحضرات أخرى لها أهمية كبيرة للمواطن المصري.

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مدينة الدواء بوابة الفجر آلفجر

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