ياسين رجائي: مدينة الدواء أطلقت أول مستحضر طبي في السوق المصري(فيديو)

قال الدكتور ياسين رجائي، رئيس الإدارة المركزي للعمليات بهيئة الدواء المصرية، إن القيادة السياسية تدعم توطين الصناعية الدوائية في مصر، وهذا من شأنه أن يوفر احتياجات المواطن المصري من الدواء، مشيرًا إلى أن مدينة الدواء بنيت على معايير عالمية، وتفتح المجال أمام تصدير الدواء المصري.





وتابع "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن توطين صناعة الدواء يعتمد على نقل التكنولوجيا من خلال توفير البينة التحتية في مجال صناعة الدواء، وهذا الأمر واضح في مدينة الدواء، وتدريب الكوادر البشرية المصرية.



