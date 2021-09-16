إطلاق 14 قافلة طبية في 14 محافظة ضمن "حياة كريمة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 14 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي 15 و16 سبتمبر للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية داخل 14 محافظة وهم (القاهرة - البحيرة - مطروح - الوادي الجديد - دمياط - الغربية - المنوفية - شمال سيناء - جنوب سيناء وبني سويف - سوهاج - قنا - أسوان - البحر الأحمر).



