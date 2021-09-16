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إطلاق 14 قافلة طبية في 14 محافظة ضمن "حياة كريمة"
الخميس 16/سبتمبر/2021 - 06:37 ص
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 14 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي 15 و16 سبتمبر للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية داخل 14 محافظة وهم (القاهرة - البحيرة - مطروح - الوادي الجديد - دمياط - الغربية - المنوفية - شمال سيناء - جنوب سيناء وبني سويف - سوهاج - قنا - أسوان - البحر الأحمر).
وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن التخصصات هي: (النساء والولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل).