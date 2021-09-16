المصائب لا تأتي فرادى.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة

تعرض فريق برشلونة لإصابتين هامتين في صفوفه، بعد الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونخ، على ملعبه كامب نو، بثلاثية نظيفة، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.





المصائب لا تأتي فرادى.. إصابة نجم برشلونة بعد هزيمة البايرن

الخبر الذي زاد من صعوبة اوضاع الفريق الكتالوني بقيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.





وأوضح النادي في بيان أن لاعب وسطه الشاب، الإسباني بيدرو غونزاليس لوبيز، يعاني من إصابة على مستوى العضلة الأمامية للفخذ الأيسر.





وكان بيدري قد شارك في المباراة بأكملها أمام بايرن ميونخ، دون أن تظهر عليه أي ملامح للإصابة.





كما أكد النادي في بيانه كذلك أن ظهير الفريق، جوردي ألبا، يعاني أيضا من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.





وبهذا ينضم بيدري وألبا لقائمة المصابين بالفريق والتي تضم أيضا كلا من المهاجمين أنسو فاتي، عثمان ديمبيلي، سرخيو أجويرو ومارتين برايثويت.