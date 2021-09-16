أكد الإعلامي إسلام صادق، أن العديد من لاعبى الزمالك توجهوا إلى حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة بالنادى، لكى يحصلوا على المكافآت والمستحقات ولكنهم فوجئوا برد الفعل.





"خزينة النادي خاوية".. حسين لبيب يصدم لاعبي الزمالك

وقال صادق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "TEN": "حسين السيد أكد للاعبين بأن خزينة النادى خاوية ومن يريد الرحيل فعليه أن يرحل ويجلب عرضًا، هناك العديد من الأزمات داخل غرف الملابس خلال الفترة الأخيرة وهناك العديد من المشاكل بسبب المستحقات المالية".





وأضاف: "نادى الزمالك عليه ما يقرب من مليار جنيه ديون، وبعض مسؤولي اللجنة المؤقتة الحالية يريدون ترك خزينة النادى مليئة بالأموال من خلال الاعارات وذلك للشو الانتخابي".





وتابع: "أمير عبدالعزيز مرشح لتولي منصب المدرب العام بدلا من أسامة نبيه وأيضا أمير عزمي مجاهد، وهناك جلسة غدا بين الجهاز الإداري والطبي مع حسين لبيب لحسم كافة الأمور بشكل رسمي".



