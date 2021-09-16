هل يخسر تشيلسي خدمات روديجر؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية فرنسية أنه سيتعين على تشيلسي الإنجليزي مضاعفة أجر نجم دفاع الفريق الألماني أنطونيو روديجر في حالة رغبتهم في تجديد عقده واستمراره في الفترة المقبلة.





روديجر يحدد شرطه للاستمرار مع البلوز

ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن الصحفي الألماني كريستيان فالك أن أجر روديجر البالغ من العمر 28 عامًا يبلغ حاليًا 90 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لكن يقال إنه يريد من تشيلسي رفع هذا المبلغ إلى 180 ألف جنيه إسترليني قبل توقيع عقد جديد.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن فالك يزعم أن روديجر يرغب في الحصول على المزيد من الأموال بعد أن شاهد فريقه يعرض عرضًا ضخمًا من أجل التعاقد مع جول كوندي نجم دفاع إشبيلية في الصيف الماضي.





ولفتت الصحيفة البريطانية أنه من أجل استمراره مع تشيلسي فإنه يجب على مسئولي البلوز أن يُظهروا لروديجر نواياهم وأن يزيدوا أجره، حيث يستهدف الزرق توقيع روديجر على عقد جديد بشكل عاجل لأنه لم يتبق سوى أقل من موسم على نهاية عقده.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن روديجر تألق بصورة لفتت أنظار الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي كثيرًا لدرجة أنه طلب من إدارة النادي إعطاء الأولوية لتجديد عقد مواطنه ولكن فشل البلوز حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقد نجمه الألماني.





ونقلا عن موقع Le 10 Sport الفرنسي، ذكرت الصحيفة البريطانية أن وضع روديجر الحالي أثار اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يمكنه التعاقد معه مجانًا في نهاية الموسم الحالي كما جذب روديجر اهتمام ريال مدريد الإسباني وتوتنهام الإنجليزي في الصيف الماضي.





ونوهت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من حرص تشيلسي على التمسك بروديجر إلا أن الأنباء أكدت أن روديجر منفتح على الرحيل من ستامفورد بريدج عندما ينتهي عقده.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه بعد فشل تشيلسي في إنهاء صفقة كوندي فيبدو أن البلوز بلا خيارات في الدفاع إذا رحل روديجر. ومع ذلك فإن توخيل ليس مستعدًا للتخلي عن فكرة التعاقد مع كوندي حتى الآن وسوف يجدد المحاولة في الميركاتو الشتوي المقبل في يناير القادم.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عقد كوندي البالغ من العمر 22 عامًا يحتوي على شرط جزائي تبلغ قيمته 68 مليون جنيه إسترليني وينتهي عقده الحالي في صيف عام 2024.