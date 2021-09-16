كامل الوزير يكشف عن خطوط سكة حديد تربط مصر بـ"ليبيا والسودان"

صرح وزير النقل والمواصلات، الفريق المهندس كامل الوزير، بأن القيادة السياسية وجهت بتدعيم الربط مع دول الجوار على مستوى قطاع النقل البحري والسكة الحديد والنقل النهري والبري.





خطوط سكة حديد تربط بين مصر وليبيا والسودان

وأوضح وزير النقل أن هناك تعاون بين مصر وليبيا في مجال النقل البحري، ومن المقرر أن يمتد القطار سريع "العين السخنة مطروح"، الجاري إنشاؤه، إلى السلوم ثم بنغازي وأخيرا إلى طرابلس، وذلك في مراحل لاحقه.





وقال كامل الوزير إن مصر تعمل على إنشاء خط سكة حديد للربط مع دولة السودان، حيث انتهت هيئة تخطيط مشروعات النقل من الدراسة لخط السكة الحديد الممتد من "أسوان" مارا بـمنطقة "توشكا" وصولا إلى "وادي حلفا" بشمال السودان، وهي محطة تبادلية.





تطوير رصيف وادي حلفا النهري

وأضاف الوزير أن مصر تعمل حاليا على تطوير رصيف "وادي حلفا" النهري بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه، كما تعمل على تكريك مجرى نهر النيل داخل البحيرة لتسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان، المسؤولة عنها هيئة وادي النيل للملاحة، الرابطة بين البلدين الشقيقين.





تشغيل خطوط ملاحية وشراء عبارتين

وكشف وزير النقل، الفريق المهندس كامل الوزير، عن المشروعات المخطط تنفيذها على مستوى الربط البحري، أنه جاري العمل على تشغيل خط ملاحي ما بين شرم الشيخ والغردقة إضافة إلى خط نوابع العقبة خاصة شركة "الجسر العربي للملاحة" المملوكة لمصر والعراق والأردن.





وأضاف أنه جاري العمل على شراء عبارتين جديدتين للعمل في أسواق أخرى "السوق الأوروبي"، لتصبح إضافة إلى شركة "القاهرة للعبارات" المملوكة لمصر، والتي تعمل ما بين مدينة "سفاجا" المصرية و"ضبا" السعودية.





خط بري بين مصر وتشاد

وعلى مستوى الربط البري، كشف الوزير عن محور "القاهرة كيب تاون" الجاري تنفيذه في الفترة الحالية، ويعتبر طريق الصعيد الصحراوي الغربي جزءا منه.





وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الطريق بطول 230 كيلو متر في المسافة من القاهرة حتى المنيا، وجاري العمل في المراحل الأخرى، مثل المنيا ديروط والسباعية إدفو أسوان.



