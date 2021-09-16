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تعليق ناري من محمد صلاح على عودة النقاز للزمالك

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:31 ص
النقاز
النقاز
الفجر الرياضي
أبدى محمد صلاح، نجم نادى الزمالك السابق، اندهاشه من التعاقد مرة أخرى مع التونسي حمدي النقاز، لاعب الترجي التونسي السابق.

تعليق ناري من محمد صلاح على عودة النقاز للزمالك
وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق ، المذاع على قناة "TEN": "النقاز عاد إلى الزمالك لتصفية مستحقاته القديمة، وفاروق جعفر قال عنه قبل ذلك بأنه لاعب كرة سلة، فكيف تم التعاقد معه مرة أخرى؟ ".

وأضاف: "حمزة المثلوثي يسير بشكل مميز مع الزمالك خلال الموسم الماضي، وأرفض ما يتردد حول اعارة حازم إمام فى الموسم المقبل".

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محمد صلاح حسين لبيب النقاز الزمالك

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