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بعد رحيل ميسي وجريزمان.. مان يونايتد يريد ضم نجم برشلونة الأخير

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
استفسر مانشستر يونايتد عن نجم برشلونة الرائع أنسو فاتي أثناء محادثاته مع خورخي مينديز بشأن عودة كريستيانو رونالدو لكن مسؤولو النادي الكتالوني واثقون أن اللاعب سوف يجدد عقده.

وسأل مانشستر يونايتد وكيله الخارق خورخي مينديز عن مدى توفر نجم برشلونة أنسو فاتي أثناء خوضه محادثات حول عودة كريستيانو رونالدو هذا الصيف ، وفقًا للتقارير.

رونالدو يعود إلى مسرح الأحلام بعد غيام 12 عام
واستطاع يونايتد إبرام صفقة مثيرة لإعادة رونالدو بعد 12 عامًا ، بعد قراره بالرحيل عن يوفنتوس ، وكان المخضرم يتمتع بتأثير رائع ، بعد أن سجل ثلاثة أهداف بالفعل.

ولكن ، كما ادعت صحيفة موندو ديبورتيفو ، ربما كان النادي قد وضع نصب عينيه إحضار مهاجم آخر قبل إغلاق النافذة الأخيرة ، بعد أن استطلع مدى إمكانية التعاقد مع فاتي.

ولم يتبق في عقد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا مع برشلونة سوى عام واحد ويُعتقد أن مينديز وهو أيضًا ممثله عرضه على مجموعة من الأندية الكبرى في جميع أنحاء أوروبا بما في ذلك مانشستر سيتي.

اليونايتد يريد ضم أنسو فاتي
واستفسر اليونايتد عن حظوظه في ضم فاتي الذي طرح فكرة احتمال توقيعه الصيف المقبل. ومع ذلك ، فإن برشلونة واثق من أن ابنه الرائع سوف يجدد عقده مع الفريق.

وكان مينديز وكيل رونالدو لأكثر من 18 عامًا ويدير أيضًا أعمال كًلا من جوزيه مورينيو وديفيد دي خيا وروبن دياس. ويتمتع بعلاقة جيدة مع إدارة مانشستر يونايتد.

ولكن من غير المرجح أن يساهم ذلك في انتقال فاتي لمانشستر يونايتد لأن المهاجم الشاب خريج أكاديمية لا ماسيا ويُنظر إليه على أنه مستقبل النادي الكتالوني.

وبعد رحيل ليونيل ميسي المفاجئ وعودة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد ، أصبح الضغط على فاتي أكثر من أي وقت مضى لحمل لواء الهجوم. كما حصل على القميص رقم 10.

ويُعتقد أن يونايتد كان حريصًا على اقتناص فاتي في الماضي ، لكن الشرط الجزائي الكبير في عقده والبالغ 357 مليون جنيه إسترليني جعل الأمر مستحيًلا.

وبدأ فاتي رحلة التألق مع برشلونة في أغسطس 2019 ، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا فقط ، وسجل سبعة أهداف في 24 مباراة في الليغا في موسمه الأول الرائع.

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