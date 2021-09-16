الموت يفجع الفنانة عفاف شعيب

رحلت عن عالمنا منذ قليل شقيقة الفنانة عفاف شعيب، ومن المقرر إقامة الجنازة من نصر الدين بالهرم اليوم الخميس.



ولم تكشف الفنانة عفاف شعيب، عن سبب الوفاة حتى الآن، واكتفت بالمطالبة من جمهورها الدعاء لشقيقتها.



ومن المقرر أن تتلقى الفنانة عفاف شعيب، واجب العزاء في شقيقتها من فيلتها بالهرم.



يذكر أن آخر أعمال عفاف شعيب مسلسل ختم النمر، الذي عرض في أحد عرض في الماراثون الرمضاني 2020، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، وميريهان حسين، ونسرين طافش، وإسلام جمال، وتامر شلتوت، وأمير صلاح إبراهيم، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي.