Advertisements

وكيل النقاز يكشف مفاجأة عن مفاوضات الأهلي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:00 ص
النقاز
النقاز
الفجر الرياضي
أكد أنيس بن ميم، محامي ووكيل حمدي النقاز، لاعب فريق الزمالك، أن حمدي من أفضل اللاعبين بمركز الظهير الأيمن فى القارة السمراء.

وسطاء عرضوا على اللاعب الانتقال إلى الأهلى

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق ، المذاع على قناة "TEN": " الخلاف كان مع الإدارة السابقة، خاصة أنه كان ممكن إدانة الزمالك وحرمانه من القيد، تم التنازل بشكل نهائي عن القضية التي رفعها اللاعب ضد الزمالك، ولم يعد هناك تهديدا بعقوبات أخرى".

وأضاف: " لا يوجد بند لإعارة اللاعب خارج الزمالك، ومشاركته ستكون وفقا لقرار الجهاز الفني، مع وجود التونسي حمزة المثلوثي في نفس مركز النقاز".

وعن مفاوضات الأهلى مع اللاعب: "كان هناك تفاوض ولكن لم ترتقى إلى العرض الرسمي ولكن من بعض الوسطاء الذين تحدثوا مع اللاعب لكى ينضم إلى الأهلي ولكنها كانت اتصالات ودية".

الكلمات المفتاحية

بن ميم النقاز الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية.. تفاصيل غضب نجم الزمالك الأول

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. موعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - لابورتا يفاجئ كومان بقرار صادم

منذ ساعة

بعد رحيل ميسي وجريزمان.. مان يونايتد يريد ضم نجم برشلونة الأخير

منذ ساعة و نصف

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

منذ 11 دقائق

عاجل.. الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

المصائب لا تأتي فرادى.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

"خزينة النادي خاوية".. حسين لبيب يصدم لاعبي الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ ساعة و 17 دقيقة

الموت يفجع الفنانة عفاف شعيب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

سيف زاهر يكشف عن صفقة مفاجأة على ردار الأهلي

حقيقة مفاوضات الأهلي مع هارب الزمالك

مفاجأة.. الأهلي يكشف عن موقفه النهائي من ضم النقاز

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 7 إبريل: قرار مفاجيء بشأن صالح جمعة.. تحديد بديل رمضان صبحي.. فايلر يقرر رحيل نجم الفريق.. الأهلي يفاوض كاسحة الألغام

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: اشتعال أزمة النقاز من جديد.. الكشف عن الراحلين في الصيف.. التحرك لضم نجم بيراميدز

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:33 ص

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

02:48 ص

عاجل.. القبض على أب حاول ذبح ابنه في القاهرة

03:54 ص

عاجل - لابورتا يفاجئ كومان بقرار صادم

03:00 ص

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

11:36 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements