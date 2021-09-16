وكيل النقاز يكشف مفاجأة عن مفاوضات الأهلي

أكد أنيس بن ميم، محامي ووكيل حمدي النقاز، لاعب فريق الزمالك، أن حمدي من أفضل اللاعبين بمركز الظهير الأيمن فى القارة السمراء.





وسطاء عرضوا على اللاعب الانتقال إلى الأهلى





وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق ، المذاع على قناة "TEN": " الخلاف كان مع الإدارة السابقة، خاصة أنه كان ممكن إدانة الزمالك وحرمانه من القيد، تم التنازل بشكل نهائي عن القضية التي رفعها اللاعب ضد الزمالك، ولم يعد هناك تهديدا بعقوبات أخرى".





وأضاف: " لا يوجد بند لإعارة اللاعب خارج الزمالك، ومشاركته ستكون وفقا لقرار الجهاز الفني، مع وجود التونسي حمزة المثلوثي في نفس مركز النقاز".





وعن مفاوضات الأهلى مع اللاعب: "كان هناك تفاوض ولكن لم ترتقى إلى العرض الرسمي ولكن من بعض الوسطاء الذين تحدثوا مع اللاعب لكى ينضم إلى الأهلي ولكنها كانت اتصالات ودية".



