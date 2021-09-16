عاجل - لابورتا يفاجئ كومان بقرار صادم

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن مجلس إدارة نادي برشلونة بقيادة، خوان لابورتا، منح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، رونالد كومان، مهلة 3 مباريات من أجل حسم مستقبله مع البلاوجرانا.





عقب أداء مباراة بايرن لابورتا يبلغ كومان بموعد الرحيل

وظهر برشلونة يوم أول أمس في مباراة بايرن ميونخ بمستوى سيء للغاية على ملعب "كامب نو" وسقط بثلاثية نظيفة أمام العملاق البافاري، أمام جماهيره التي كانت مستاءة من أداء الفريق.





وأفادت الصحيفة الكتالونية أن لابورتا والمدير الرياضي، ماتيو أليماني، لم يغادرا الملعب إلا بعد 3 ساعات من انتهاء مباراة بايرن ميونخ رفقة، رفائيل يوستي "نائب الرئيس".





بدأ صبر لابورتا ينفذ في برشلونة تجاه كومان رغم تصريحاته قبل المباراة بأن هناك ثقة كبيرة في قدراته حتى في حالة الهزيمة وهو ما حدث مساء أول أمس، الثلاثاء، ويريد رئيس النادي أن يشاهد الأداء الذي يتمناه كل عاشق للعملاق الكتالوني.





كان لابورتا لا يحب المستوى الذي يظهر عليه برشلونة في نهاية الموسم الماضي، وهذا ما استمر في الموسم الحالي في مباريات مثل خيتافي وأتلتيك بلباو حيث ظهر الفريق بلا روح ويهدر الوقت.





أداء برشلونة السئ أمام بايرن قد يتسبب في رحيل كومان

وكان برشلونة قد ظهر بأول أمس بمستوى متواضع للغاية أمام بايرن ميونخ وبتشكيل دفاعي مكون من 5 مدافعين مثل الفرق الصغيرة التي لا تبحث عن الفوز، وعبر لابورتا عن غضبه بعد المباراة في الاجتماع الذي تم مع أليماني ويوستي.





ومنح لابورتا مدرب الفريق، رونالد كومان، مهلة لمدة 3 مباريات من أجل تقييم مستقبله وإمكانية رحيله عن برشلونة، حيث سيلعب أمام غرناطة يوم، الإثنين المقبل، ثم الخميس أمام قادش ثم ليفانتي يوم الأحد 26 سبتمبر.