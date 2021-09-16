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مفاجأة مدوية بشأن "خناقة" النقاز والمثلوثي في الزمالك

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:40 ص
النقاز
النقاز
الفجر الرياضي
أكد أنيس بن ميم، محامي ووكيل حمدي النقاز، لاعب فريق الزمالك، وصول النجم التونسي إلى القاهرة وانتظامه غدا فى التدريبات الجماعية للفريق.  

مفاجأة مدوية بشأن "خناقة" النقاز والمثلوثي في الزمالك
وقال بن ميم فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق ، المذاع على قناة "TEN": "النقاز يريد مصالحة جماهير الزمالك من خلال تقديم مستوى مميز، واللاعب قدم تضحيات كبيرة من أجل العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء، وكان يملك العديد من العروض المغرية لكنه رفضها من أجل الفارس الأبيض".

وعن أزمة النقاز والمثلوثي: "تم حل الأمر بين الثنائى بعد تدخل عدة أطراف وانتهت الأزمة، واللاعب لن تتم اعارته لأن كارتيرون طلب التعاقد معه وأكد على ضرورة تواجده فى الموسم المقبل".

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