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صراع الجارين.. مانشستر سيتي ينافس اليونايتد على ضم هالاند

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 03:32 ص
هالاند
هالاند
علي خلاف
يخوض مسؤولو مانشستر سيتي الإنجليزي صراع مرتقب أمام مسؤولي مانشستر يونايتد للحصول على خدمات النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني في الفترة المقبلة من الانتقالات.

صراع قطبي مانشستر لضم إيرلينج هالاند
تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن دخول مسؤولي مانشستر يونايتد في معركة جديدة مع مانشستر سيتي على ضم هالاند

بعد معركة التوقيع مع كريستيانو رونالدو في أغسطس التي حسمها الشياطين الحمر.

وتابعت التقارير أن القاسم المشترك في كلتا المناسبتين بعد خسارة صفقة رونالدو هذا الصيف ، سيكون الحصول على صفقة إيرلينج هالاند في عام 2022.

وأكملت التقارير موضحة أن مانشستر يونايتد واجه منافسة شديدة من السيتي لضم رونالدو ، على الرغم من أن الصفقة تقدمت بسرعة كبيرة بعد كان اللاعب قريبا من ملعب الاتحاد.

وأتمت التقارير موضحة أن النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني يفضل الرحيل الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.

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