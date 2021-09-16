عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن عبد الله السعيد، هدد بعدم استكمال عقده مع بيراميدز حال عدم الموافقة على عرض نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





عبد الله السعيد يتمرد على بيراميدز





وقال صادق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "TEN": "عبد الله السعيد اتخذ قرار نهائي بإنهاء مشواره الكروى داخل صفوف نادى الزمالك، وهدد مسؤولى ناديه بعدم استكمال عقده حال عدم الموافقة على الانتقال للقلعة البيضاء فى الموسم الكروي الجديد".





وأضاف: "اللاعب يريد الانتقال إلى نادى صاحب شعبية كبيرة بعد الرحيل عن الأهلى وفقده لظهير جماهيري كبير، وكان هناك مشاكل عديدة بينه وبين إدارة نادى بيراميدز قبل انتهاء الدورى".





وتابع: "السعيد كان لا يتحدث مع ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وعمرو بسيوني، مدير التعاقدات، خلال تدريبات الفريق قبل انتهاء الدورى، والثنائى طلب من تاكيس جونياس عدم مشاركة اللاعب فى المباريات الماضية".



