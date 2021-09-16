Advertisements

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 04:00 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
الفجر الرياضي
أكد الإعلامي إسلام صادق، أن عبد الله السعيد، هدد بعدم استكمال عقده مع بيراميدز حال عدم الموافقة على عرض نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عبد الله السعيد يتمرد على بيراميدز 

وقال صادق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "TEN": "عبد الله السعيد اتخذ قرار نهائي بإنهاء مشواره الكروى داخل صفوف نادى الزمالك، وهدد مسؤولى ناديه بعدم استكمال عقده حال عدم الموافقة على الانتقال للقلعة البيضاء فى الموسم الكروي الجديد".

وأضاف: "اللاعب يريد الانتقال إلى نادى صاحب شعبية كبيرة بعد الرحيل عن الأهلى وفقده لظهير جماهيري كبير، وكان هناك مشاكل عديدة بينه وبين إدارة نادى بيراميدز قبل انتهاء الدورى".

وتابع: "السعيد كان لا يتحدث مع ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وعمرو بسيوني، مدير التعاقدات، خلال تدريبات الفريق قبل انتهاء الدورى، والثنائى طلب من تاكيس جونياس عدم مشاركة اللاعب فى المباريات الماضية".

الكلمات المفتاحية

فترة الأنتقالات الصيفية عبد الله السعيد بيراميدز الزمالك اخابر الزمالك

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ ساعة و نصف

"خزينة النادي خاوية".. حسين لبيب يصدم لاعبي الزمالك

منذ ساعتين

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - لابورتا يفاجئ كومان بقرار صادم

منذ ساعة

عاجل - أسامة نبيه يتقدم باستقالته من نادي الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. تفاصيل غضب نجم الزمالك الأول

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

المصائب لا تأتي فرادى.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. موعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

منذ ساعة و 15 دقيقة

الموت يفجع الفنانة عفاف شعيب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ حوالي 8 ساعات

بعد رحيل ميسي وجريزمان.. مان يونايتد يريد ضم نجم برشلونة الأخير

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أول رد من الأهلي على انضمام عبد الله السعيد للزمالك

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

سر رفض عبد الله السعيد الانتقال للزمالك

الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع عبد الله السعيد

الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مستقبل عبد الله جمعة

كارتيرون يتخذ قرارًا صادمًا بشأن تعاقد الزمالك مع ظهير أيسر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:33 ص

عاجل.. سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

عاجل.. فيديو يوثق سقوط فتاة من الطابق السادس في "مول سيتي ستارز"

02:48 ص

عاجل - لابورتا يفاجئ كومان بقرار صادم

03:00 ص

السيسي لـ أول حدادة مصرية: "أنا بتشرف إني بكلم حضرتك"

11:36 م

مفاجأة مدوية.. تفاصيل غضب نجم الزمالك الأول

01:30 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements