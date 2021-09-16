مفاجأة لريال مدريد.. هالاند يحسم موقفه مع بوروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية عن الموقف النهائي للاعب النرويجي، إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، بخصوص رحيله عن الفريق الألماني والانتقال لنادي ريال مدريد.





هالاند يحسم موقفه بشأن الانتقال لريال مدريد

وحسبما أفاد موقع "برنابيو ديجتال" الإسباني، إن هالاند قرر الرحيل عن بوروسيا دورتموند، عقب نهاية الموسم الجاري، وخوض تجربة جديدة مع ريال مدريد.





وأوضح الموقع الإسباني، إن إيرلينج هالاند، يرغب في الانضمام إلى فريق ينافس بقوة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما يجعل نادي ريال مدريد الإسباني، في مقدمة أولوياته.





وأضاف الموقع، إنه بات من المؤكد أن ايرلينج لن يستمر مع دورتموند حتى نهاية عقده، خاصة مع تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده في صيف عام 2022، والذي سيبلغ 75 مليون يورو.