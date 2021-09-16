سهر الصايغ تشارك صور من حلقتها في "مساء dmc" مع رامي رضوان

شاركت الفنانة سهر الصايغ، صور من حلقتها مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه "مساء dmc" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "الصايغ" في صورها مع أبطال عمل مسلسل "إلا أنا"، عقب النجاح الذي حققه، تعليقا قائله: "من حلقه اليوم في برنامج مساء dmc مع رامي رضوان".



حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى‪.‬

