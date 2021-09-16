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عبد العال: توقيت التعاقد مع كيروش خاطئ وكنت أتمنى حسام حسن

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 04:30 ص
كيروش
كيروش
الفجر الرياضي
أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، اعتراضه على توقيت التعاقد مع البرتغالى كارلوس كيروش، لتولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.

عبد العال: توقيت التعاقد مع كيروش خاطئ وكنت أتمنى حسام حسن
وقال عبدالعال فى حواره مع برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "TEN": "كان يجب التعاقد مع كيروش فى بداية المشوار وليس فى الوقت الحالي، والسيرة الذاتية لديه قوية للغاية، وتوقيت التعاقد معه لتدريب المنتخب الوطني خاطيء".

وأضاف: "كيروش مدير فني مميز للغاية ولكن كنت أتمنى أن يبدأ المشوار مع الفراعنة منذ البداية، وهناك أزمة فى الوقت الحالى وهى عدم وجود الدورى والذى لن يتمكن من خلاله مشاهدة اللاعبين واختيار القائمة".

عبدالعال: كنت أتمنى تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر
أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه كان يتمنى التعاقد مع حسام حسن لتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بدلا من البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال عبدالعال فى حواره مع برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "TEN": "مباراتي ليبيا يحتاجان إلى مدير فني يبث الحماس والروح فى نفوس اللاعبين وحسام حسن كان الأمثل لتلك المهمة وليس كيروش، وسيكون هناك أزمة فى قائمة المنتخب خلال المباراتين بسبب عدم وجود دوري أو كأس".

وأضاف: "هاني أبوريدة هو سبب عدم التعاقد مع حسام حسن، وبالأرقام كيروش عالمي ولكن لن يفيد المنتخب الوطني فى الوقت الحالي على الإطلاق".

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر كيروش رضا عبدالعال حسام حسن

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