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تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 04:30 ص
يوفنتوس وميلان
يوفنتوس وميلان
محمد الدمتناوي
يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره ميلان، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتقام مباراة يوفنتوس أمام نظيره ميلان، على أرضية ملعب أليانز ستاديوم، معقل البيانكونيري.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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يوفنتوس وميلان يوفنتوس ميلان مواجهة ميلان

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