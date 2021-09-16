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رضا عبد العال يفجرها: الزمالك كسب الدوري بالصدفة

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 05:01 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
الفجر الرياضي
أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن حصول القلعة البيضاء على بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم جاء عن طريق الصدفة.

وقال عبدالعال فى حواره مع برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "TEN": "العناية الإلهية منحت الزمالك لقب الدورى هذا الموسم، والموسم المقبل سيكون عجاف على جماهير القلعة البيضاء، وهناك ظلم واضح داخل الفريق فى المستحقات المالية".

وأضاف: "الزمالك تعرض للظلم هذا الموسم وجمهوره كان يستحق الفرحة بالحصول على بطولة الدورى، وأتعجب من عودة حمدي النقاز ومنحه مقدم التعاقد وهناك لاعبين لم يحصلوا على مكافآة الدورى حتى الآن".

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عودة حمدي النقاز رضا عبد العال الزمالك الدوري

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