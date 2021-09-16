تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

يستعد نادي إنتر ميلان، لمواجهة نظيره بولونيا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





وتقام مباراة إنتر ميلان أمام نظيره بولونيا، على أرضية ملعب سان سيرو، معقل النيراتزوري.





ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد بولونيا في المركز السادس برصيد 7 نقاط أيضًا.





موعد مباراة إنتر ميلان وبولونيا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.